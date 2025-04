Weg tem lucro 16,4% maior no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg anunciou nesta quarta-feira lucro líquido nos três primeiros meses do ano de R$1,54 bilhão, crescimento de 16,4% sobre o desempenho do primeiro trimestre de 2024, mas abaixo do esperado pelo mercado.

A fabricante de motores elétricos e dispositivos eletrônicos industriais teve um resultado operacional medido pelo Ebitda de R$2,17 bilhões, expansão de 22,8% na comparação anual, com a margem passando de 22% para 21,6%.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$1,78 bilhão para a Weg no primeiro trimestre, e Ebitda de R$2,37 bilhões, segundo dados da Lseg.