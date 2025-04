Zona do euro cresce mais do que o previsto no 1º tri antes do impacto da guerra comercial

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - A economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, começando 2025 com um leve tom positivo antes que a guerra comercial com os Estados Unidos, uma moeda em alta e a deterioração da confiança empresarial a enfraqueçam, mostraram dados nesta quarta-feira.

A zona do euro quase não cresceu nos últimos anos, uma vez que as empresas seguraram os investimentos e as famílias tentaram reconstruir a poupança perdida devido à inflação alta, colocando a Europa em desvantagem mesmo antes da mais recente escalada nas tensões comerciais.