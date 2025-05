Ações dos EUA fecham em alta com impulso de resultados da Microsoft e da Meta

SÃO PAULO (Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiram nesta quinta-feira, com o Dow Jones e o S&P 500 registrando sua oitava sessão consecutiva de ganhos, após resultados sólidos das megacaps Microsoft e Meta aliviarem preocupações sobre gastos com inteligência artificial.

O Dow Jones teve alta de 0,21%, para 40.752,96 pontos, o S&P 500 subiu 0,63%, para 5.604,14 pontos, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,52%, para 17.710,74 pontos.

As ações da Microsoft dispararam 7,6% e fecharam no nível mais alto desde o fim de janeiro, impulsionadas por uma projeção positiva de crescimento trimestral para o Azure, seu negócio de computação em nuvem. Os ganhos levaram a Microsoft a ultrapassar brevemente a Apple como empresa mais valiosa do mundo.