Amazon decepciona em crescimento da nuvem, mas prevê receita trimestral acima do esperado

Por Deborah Mary Sophia e Greg Bensinger

(Reuters) - A Amazon.com divulgou nesta quinta-feira um crescimento abaixo das estimativas dos analistas em sua unidade de computação em nuvem no primeiro trimestre, levando a uma queda nas ações, apesar da projeção otimista de vendas da companhia para o trimestre atual.

A empresa previu vendas amplamente acima das estimativas no segundo trimestre, um sinal encorajador para os investidores de que a gigante do comércio eletrônico deve conseguir enfrentar as incertezas relacionadas às tarifas.