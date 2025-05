Comissário da UE diz que Europa está pronta para fazer oferta de 50 bilhões de euros a Trump, diz FT

(Reuters) - O Comissário de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que Bruxelas quer aumentar em 50 bilhões de euros as compras de produtos dos Estados Unidos, como forma de resolver um "problema" na relação comercial entre as partes, noticiou o Financial Times nesta quinta-feira.

Em entrevista ao jornal, Sefcovic sugeriu que o bloco não aceitará que Washington mantenha tarifas de 10% sobre seus produtos como uma solução justa para as negociações, e acrescentou que a UE está fazendo "certo progresso" rumo a um acordo.