Gol garante novo financiamento para sair da recuperação judicial nos EUA

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol anunciou nesta quinta-feira que chegou a um novo acordo com um grupo relevante de credores, abrindo caminho para sair da recuperação judicial nos Estados Unidos provavelmente até o final de junho.

O acordo, com investidores que detêm uma parcela da dívida sênior com vencimento em 2026, fornecerá US$125 milhões em financiamento, parte do plano de saída do chamado Chapter 11, de acordo com informações regulatórias fornecidas pela companhia.