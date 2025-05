Harley-Davidson faz alerta sobre impacto de tarifas e suspende previsão para 2025

Ainda assim, medidas de redução de custos e a demanda por seus modelos de turismo de alta margem ajudaram a Harley no primeiro trimestre.

A empresa obteve um lucro trimestral de US$1,07 por ação, abaixo dos US$ 1,72 do ano anterior, mas acima da estimativa dos analistas de US$0,78, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Em uma teleconferência após a divulgação dos resultados, o presidente executivo Jochen Zeitz afirmou que a empresa estava ajustando sua cadeia de suprimentos à demanda atual e construindo nova capacidade.

A empresa também planeja lançar modelos de entrada com motores menores para conquistar jovens pilotos, que se mantiveram afastados de seus modelos caros tradicionais.

A Harley disse que se apoiaria em sua produção nos EUA e nos cortes de custos, entre outras medidas, para compensar o impacto das tarifas de importação.

"Os custos com tarifas são problemáticos. Dadas as atuais preocupações com a acessibilidade, a Harley-Davidson tem muito pouca margem de manobra para definir preços sem abrir mão significativamente das vendas unitárias", disse David MacGregor, analista de pesquisa da Longbow.