Nasdaq lidera ganhos em Wall Street com alta de Microsoft e Meta

O Nasdaq estava sendo negociado em níveis vistos pela última vez em 28 de março, a caminho de recuperar todas as quedas desde o anúncio de tarifas recíprocas em 2 de abril.

A Microsoft subia 8,8% mais cedo, atingindo seu nível mais alto desde o final de janeiro, após prever um crescimento trimestral mais forte do que o esperado para seu negócio de computação em nuvem, o Azure. Os ganhos ajudaram as ações a superarem as da Apple, tornando a Microsoft a empresa mais valiosa do mundo.

A Meta ganhava 4,7% após registrar receita maior que a esperada, graças a um forte desempenho publicitário.

Os bons resultados ajudaram a acalmar o nervosismo em relação a uma perspectiva cada vez mais incerta para as empresas, causada por mudanças erráticas na política tarifária dos EUA e uma guerra comercial crescente com a China.

Outras megacaps de tecnologia também avançavam, com a Nvidia subindo 3,8%.

Os setores de tecnologia da informação e serviços de comunicação avançavam 2,6% e 1,2%, respectivamente.