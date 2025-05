Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentam mais que o esperado

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de seguro-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, o que pode indicar um aumento nas demissões devido às tarifas de importação, que pesaram sobre a economia no primeiro trimestre.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram 18.000, para 241.000 em base ajustada sazonalmente, na semana encerrada em 26 de abril, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 224.000 pedidos para a última semana.

A economia dos EUA apresentou contração no primeiro trimestre pela primeira vez em três anos, inundada por importações, enquanto as empresas tentavam evitar as tarifas do presidente Donald Trump.