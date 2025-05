Petróleo sobe 2% após Trump ameaçar novas sanções contra o Irã

Trump disse que todas as compras de petróleo ou produtos petroquímicos iranianos devem parar, e que qualquer país ou pessoa que comprar do Irã estará imediatamente sujeita a sanções secundárias.

As declarações ocorreram após o adiamento das negociações sobre o programa nuclear do Irã, que deveriam ocorrer em Roma no sábado. Uma autoridade iraniana de alto escalão disse à Reuters que uma nova data será definida, a depender da abordagem dos EUA.

"Se o governo Trump conseguir impor sanções secundárias às compras de petróleo iraniano, isso pode levar a uma redução de cerca de um milhão e meio de barris por dia na oferta", afirmou Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

Enquanto isso, a Arábia Saudita tem sinalizado a aliados e especialistas do setor que não pretende sustentar o mercado de petróleo com cortes de oferta e está preparada para lidar com um período prolongado de preços baixos, disseram fontes à Reuters.

No lado da demanda, dados divulgados na quarta-feira mostraram que a economia dos EUA contraiu no primeiro trimestre pela primeira vez em três anos, impactada por uma enxurrada de importações à medida que empresas se apressavam para evitar custos mais altos devido às tarifas -- evidenciando o impacto disruptivo da política comercial de Trump.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston; Mohi Narayan em Nova Délhi)