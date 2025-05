Reddit prevê receita acima das estimativas sob aposta de mais gastos com anúncios digitais

(Reuters) - O Reddit anunciou nesta quinta-feira uma projeção para a receita do segundo trimestre acima das estimativas de Wall Street, apostando no aumento dos gastos com anúncios digitais na plataforma, apesar da incerteza sobre orçamentos de marketing causada pela guerra comercial em curso.

As ações da empresa subiam 17% nas negociações pós-mercado.

O Reddit espera uma receita entre US$410 milhões e US$430 milhões no trimestre atual, em comparação com estimativa média de analistas de US$395,5 milhões, segundo dados compilados pela LSEG.