Trump diz que compra de petróleo iraniano precisa parar e ameaça sanções a compradores

Os comentários de Trump ocorrem após o adiamento das mais recentes negociações dos EUA com o Irã sobre seu programa nuclear, que estavam previstas para ocorrer em Roma no sábado. Uma autoridade de alto escalão iraniana disse à Reuters que uma nova data será definida "dependendo da abordagem dos EUA".

O governo de Trump tem visado Teerã com uma série de sanções a entidades, incluindo um terminal de armazenamento de petróleo bruto com sede na China e uma refinadora independente que os EUA acusaram de estar envolvida no comércio ilícito de petróleo e petroquímicos.

Sanções secundárias são aquelas em que um país busca punir outro país por negociar com um terceiro, bloqueando o acesso a seu próprio mercado, uma ferramenta particularmente poderosa para os Estados Unidos devido ao tamanho de sua economia.

Segundo analistas, para realmente reprimir exportações de petróleo do Irã, os EUA teriam que impor sanções secundárias a entidades como bancos chineses que facilitam a compra de petróleo iraniano. A China é o maior comprador de petróleo bruto iraniano.