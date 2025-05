Weg compra US$9,5 mi em ativos da Heresite Protective Coatings, nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg anunciou nesta quinta-feira a aquisição dos ativos da empresa de revestimentos industriais Heresite Protective Coatings, nos Estados Unidos, pelo valor de US$9,5 milhões, conforme comunicado ao mercado.

Segundo a companhia, os ativos adquiridos serão consolidados nas demonstrações financeiras da Weg a partir de maio.

Sediada no estado norte-americano de Wisconsin, a Heresite é especializada em soluções para equipamentos de ventilação, aquecimento e ar-condicionado. No ano passado, apurou receita operacional líquida de US$8,6 milhões, com margem Ebitda de 22%, de acordo com a Weg.