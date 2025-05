Ações sobem com impulso de dados econômicos fortes e possíveis negociações comerciais entre EUA e China

Por Chibuike Oguh e Sruthi Shankar

NOVA YORK (Reuters) - As ações de Wall Street avançaram nesta sexta-feira, registrando a segunda semana consecutiva de ganhos, com impulso de dados econômicos norte-americanos fortes e pela possível diminuição das tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

A economia dos EUA criou 177.000 empregos em abril, superando expectativas, enquanto a taxa de desemprego se manteve estável em 4,2%. Os dados ajudaram a amenizar preocupações com uma desaceleração econômica após um relatório do Departamento de Comércio dos EUA ter mostrado uma contração no Produto Interno Bruto norte-americano pela primeira vez em três anos, prejudicado por uma enxurrada de importações provocadas por tarifas.