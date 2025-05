Assembleia de acionistas da Casas Bahia reitera apoio a executivos, mas rejeita elevar remuneração

Procurada, a Casas Bahia disse que não irá comentar. A assessoria de Klein afirmou que o empresário "acredita em decisões que possam ajudar a companhia a retomar seu elevado patamar no varejo brasileiro". "O Grupo Casas Bahia tem grande potencial nesse sentido", acrescentou.

No início de abril, Klein formalizou pedido de convocação de assembleia extraordinária para reassumir o cargo de presidente do conselho de administração da Casas Bahia, por meio da destituição do atual presidente do colegiado, Renato Carvalho do Nascimento. O pedido foi cancelado uma semana depois.

As ações da Casas Bahia fecharam em alta de 1,3% na quarta-feira, a R$5,44, depois de terem chegado a subir 2,4% mais cedo. Nesta sexta-feira, retorno de feriado, o papel caía 2,4%.

A assembleia optou por manter a remuneração dos principais executivos da companhia no nível de 2024, rejeitando proposta da administração que previa um reajuste de cerca de 30%.

A proposta envolvia reajuste aos membros do conselho de administração e à diretoria executiva, e incluía termos variáveis atrelados a metas de desempenho e no caso dos executivos estatutários previa três programas de incentivo, com um deles vinculado ao atingimento de objetivos no quarto trimestre.

A empresa, que está atravessando há alguns trimestres um processo de reestruturação para reduzir custos e focar o grupo em seus negócios principais de crediário e venda de eletrodomésticos e aparelhos como celulares, tinha como proposta uma remuneração total dos administradores para este ano de até R$69,8 milhões, dos quais R$58,7 milhões aos membros da diretoria estatutária.