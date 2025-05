Autoridades dos EUA e do Japão iniciarão consultas comerciais, diz Tesouro norte-americano

(Reuters) - Altos funcionários dos EUA e do Japão concordaram em iniciar consultas imediatas de nível técnico após discussões "francas e construtivas" na quinta-feira sobre comércio justo e recíproco em Washington, disse o Departamento do Tesouro dos EUA nesta sexta-feira.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e o representante comercial Jamieson Greer se encontraram com o ministro da Revitalização Econômica do Japão, Ryosei Akazawa, em outra série de discussões buscadas pelos parceiros comerciais dos EUA para evitar altas tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

"Durante suas discussões francas e construtivas sobre comércio justo e recíproco, o secretário Bessent destacou ao ministro Akazawa tanto as tarifas quanto as medidas não tarifárias, a importância da segurança econômica para a segurança nacional e outras questões preocupantes", disse o Tesouro em um comunicado.