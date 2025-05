BC do Japão considera que janela para aumentos de juros está menor, mas ainda não está fechada

Mas a inflação persistente dos alimentos, as perspectivas de aumentos salariais sustentados e os temores de novas quedas do iene podem significar que o Banco do Japão tem muitos motivos para não abandonar completamente seus planos de elevar os juros.

O delicado ato de equilíbrio provavelmente significará que o banco central japonês continuará sinalizando que seu próximo passo será um aumento, mas deixará os mercados em dúvida sobre o ritmo e o momento das ações futuras.

"O pior cenário para o Banco do Japão é acabar adiando ainda mais a obtenção de uma inflação de 2% ao prosseguir com os aumentos dos juros em meio a uma grande incerteza", disse Akira Otani, ex-economista do Banco do Japão que atualmente atua na filial japonesa do Goldman Sachs.

"Dessa forma, a abordagem mais desejável é adiar os aumentos dos juros como precaução", disse Otani, que adiou em seis meses a data estimada para a próxima alta de juros, agora vista em janeiro.

O Goldman Sachs ainda espera que o Banco do Japão acabe elevando sua taxa de juros para 1,5% no atual ciclo.

Aparentemente, a ameaça da guerra comercial global à economia japonesa, que depende das exportações, pode ser suficiente para que o banco central abandone sua tendência de aumentar os juros em favor de uma postura mais neutra da política monetária.