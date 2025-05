China diz estar "avaliando" oferta dos EUA para discutir tarifas; alerta contra "extorsão"

A declaração foi feita um dia depois que uma conta de mídia social ligada à mídia estatal chinesa disse que Washington está tentando iniciar negociações e uma semana depois que Trump afirmou que as discussões já estavam em andamento, o que Pequim negou.

"Os EUA recentemente tomaram a iniciativa em muitas ocasiões de transmitir informações à China por meio de partes relevantes, dizendo que esperam conversar com a China", disse o comunicado, acrescentando que Pequim está "avaliando isso".

"A tentativa de usar as conversações como pretexto para se envolver em coerção e extorsão não funcionará", disse.

Os EUA devem estar preparados para tomar medidas para "corrigir práticas errôneas" e cancelar as tarifas unilaterais, disse o Ministério do Comércio, acrescentando que Washington precisa mostrar "sinceridade" nas negociações.

As tarifas dos EUA sobre muitos produtos chineses fizeram com que Pequim respondesse em abril com taxas de 125% sobre as importações de produtos norte-americanos, com Pequim classificando a estratégia tarifária de Trump como "uma piada".

Segundo analistas, os aumentos de tarifas podem inviabilizar o comércio de mercadorias entre as duas maiores economias do mundo, com taxas de importação acima de 35%, o que pode acabar com as margens de lucro dos exportadores chineses e tornar os produtos norte-americanos na China igualmente exorbitantes.