Com iniciativa de Trump de taxar pequenas encomendas, alguns varejistas desistem dos EUA

A varejista britânica de produtos de beleza Space NK suspendeu os pedidos de comércio eletrônico e as remessas para os Estados Unidos "para evitar que custos incorretos ou adicionais sejam aplicados aos pedidos de nossos clientes", disse a empresa em um aviso na quarta-feira.

Ela não está sozinha. A Understance, uma empresa com sede em Vancouver que vende sutiãs e roupas íntimas fabricadas na China, informou aos clientes em uma publicação no Instagram que não faria mais envios para os Estados Unidos devido às tarifas, dizendo que retomaria as remessas assim que houvesse clareza.

"Estamos indo de zero a 145%, o que é realmente insustentável para as empresas e insustentável para os clientes", disse Cindy Allen, CEO da Trade Force Multiplier, uma consultoria de comércio global.

"Tenho visto muitas empresas de pequeno e médio porte simplesmente optando por sair do mercado", acrescentou.

Os encargos de importação podem variar dependendo dos métodos de remessa. Para mercadorias manuseadas pelo Serviço Postal dos EUA, a tarifa será de 120% do seu valor ou US$100 por pacote. O valor deve aumentar para US$200 em junho, de acordo com orientação do governo.

AUMENTO DE PREÇOS À VISTA