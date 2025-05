Criação de vagas nos EUA tem leve desaceleração em abril; taxa de desemprego segue em 4,2%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de emprego nos Estados Unidos teve leve desaceleração em abril, conforme as perspectivas para o mercado de trabalho se tornam cada vez mais sombrias já que a política tarifária agressiva do presidente Donald Trump aumenta a incerteza econômica.

A economia dos EUA abriu 177.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, após 185.000 em dado revisado para baixo em março, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.