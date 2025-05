Dólar recua com alívio em tensões comerciais e dados fortes de emprego nos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,31%, a R$5,686 na venda.

Os ganhos do real nesta sessão ocorriam na esteira de perdas amplas da divisa norte-americana nos mercados globais, uma vez que os agentes financeiros demonstravam maior apetite por risco devido à perspectiva de início das negociações tarifárias entre EUA e China que podem reduzir as tensões comerciais.

O Ministério de Comércio da China afirmou nesta sexta-feira que Pequim está "avaliando" uma oferta dos EUA para discutir as tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, embora tenha advertido o país a não usar "extorsão e coerção".

O posicionamento chinês ameniza a incerteza criada ao longo da semana com as percepções diferentes entre os dois países sobre as relações comerciais. Enquanto autoridades dos EUA apontavam que um acordo poderia ser alcançado em breve, Pequim reiterava que não havia discussões em andamento.

Uma vez que os mercados temem que a guerra comercial possa levar a uma recessão global neste ano, investidores aproveitavam para buscar ativos mais arriscados após o alívio na questão tarifária.

Após o anúncio do "Dia da Libertação" de Trump em 2 de abril, as trocas de retaliações levaram os EUA a impor tarifa de 145% sobre os produtos chineses, enquanto Pequim implementou taxa de 125% sobre as importações vindas dos EUA.