Economia dos EUA pode perder bilhões com enfraquecimento de demanda por viagens, alertam analistas

O Goldman Sachs e o J.P.Morgan projetaram que a redução dos gastos com viagens ao exterior tirará 0,1% do PIB dos EUA este ano, acrescentando que o impacto pode chegar a 0,2% a 0,3%.

No primeiro trimestre de 2025, o PIB dos EUA ficou em US$ 23,53 trilhões, de acordo com dados da LSEG, e o impacto poderia chegar a algo entre US$ 23 bilhões e US$ 71 bilhões, com base em cálculos da Reuters.

No mês passado, a Delta Air Lines, uma das principais transportadoras internacionais, alertou que a demanda por viagens estava "em grande parte estagnada", retirando suas previsões para o ano.

A Southwest Airlines, a American Airlines, a Alaska Air e a Frontier retiraram suas orientações, enquanto a United Airlines apresentou duas previsões diferentes, conforme a guerra comercial cria a maior fonte de incerteza para o setor desde a pandemia da Covid-19.

A plataforma de aluguel de férias Airbnb previu uma receita para o segundo trimestre amplamente abaixo das estimativas de Wall Street, enquanto a operadora de hotéis Hilton indicou que os viajantes estão em "modo de "espera".

"Os anúncios de tarifas e uma postura mais agressiva em relação a aliados históricos prejudicaram as opiniões globais sobre os Estados Unidos. A questão maior é a retração das visitas de turistas aos EUA", disse o Goldman Sachs em março, em um momento em que os europeus já estavam reservando menos viagens ao país.