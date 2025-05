Equinor vende participação de 60% no campo de Peregrino à Prio por US$3,5 bi

(Reuters) - A norueguesa Equinor chegou a um acordo para vender à Prio sua participação de 60% no campo de Peregrino por US$3,5 bilhões, informou a Equinor em um comunicado nesta quinta-feira.

O negócio agregará 202 milhões de barris de reservas e recursos "1P+1C" à Prio, que no ano passado já havia adquirido uma fatia de 40% no campo pertencente à Sinochem. Com isso, o ativo passará a ser totalmente detido e operado pela companhia, disse a Prio, em fato relevante.

A operação com a Equinor será dividida em duas partes, sendo a primeira delas a aquisição de 40% de participação, conjuntamente com a operação do campo, somando US$2,23 bilhões e mais um "earn-out" de US$166 milhões contingente à conclusão da operação de 20%.