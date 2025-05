FDA recebe pedido da Novo Nordisk para comercializar Wegovy oral para perda de peso

O medicamento oral do tipo GLP-1 da Novo Nordisk, Rybelsus, que também tem o mesmo ingrediente ativo, a semaglutida, já foi aprovado para o controle de açúcar no sangue em adultos com diabetes.

A Novo, a Eli Lilly e vários desenvolvedores de medicamentos estão correndo para oferecer comprimidos orais para perda de peso como um tratamento fácil, em um mercado que atualmente é marcado por injeções, incentivados por estimativas de que as vendas de tratamentos para obesidade podem chegar a US$150 bilhões nos próximos anos.

No mês passado, a Lilly informou que seu comprimido experimental, o Orforglipron, ajudou pacientes com diabetes tipo 2 a perder cerca de 7 quilos, ou quase 8% de seu peso corporal, durante 40 semanas.

A empresa divulgará os dados de outro estudo sobre o remédio para controle de peso no final do ano. Ela planeja solicitar a aprovação de órgãos reguladores globais para perda de peso até o final deste ano, e para diabetes no próximo ano.

A tirzepatida injetável da Lilly é vendida sob os nomes comerciais de Mounjaro para diabetes e Zepbound para perda de peso.

O pedido da Novo baseia-se nos resultados de um estudo de estágio final, que estudou a dose de 25 miligramas de semaglutida oral em comparação com placebo em 307 adultos com obesidade com uma ou mais comorbidades.