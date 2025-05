Ibovespa cai com ajustes no retorno do feriado; Prio avança

DESTAQUES

- PRIO ON avançava 5,55%, desacelerando a alta do início do pregão na esteira de acordo com a Equinor para comprar participação de 60% da norueguesa no campo de Peregrino por US$3,5 bilhões. A Prio já havia adquirido no ano passado uma fatia de 40% no campo pertencente à Sinochem e, com a nova aquisição, o ativo passará a ser totalmente detido e operado pela companhia brasileira. Analistas da Ativa Research consideraram a operação -- que adiciona 202 milhões de barris de reservas à base da Prio -- como positiva e geradora de valor. "A decisão de fechar o negócio em meio a um cenário de maior incerteza sobre os preços futuros do barril de petróleo também reflete a confiança da Prio em sua capacidade de extrair valor dos ativos que opera", disseram.

- PETROBRAS PN subia 0,8%, apesar do declínio nos preços do petróleo no exterior, que caminhavam para fechar a semana com queda acumulada. O petróleo Brent, referência para a estatal, caía 1,24%, a US$61,35 o barril.

- VALE ON ganhava 0,66%, sem a referência dos preços futuros do minério de ferro, uma vez que os mercados financeiros da China estarão fechados de 1 a 5 de maio para o feriado do Dia do Trabalho, com as negociações sendo retomadas em 6 de maio.

- ITAÚ UNIBANCO caía 0,38%, SANTANDER BRASIL UNIT perdia 0,58%, enquanto BANCO DO BRASIL ON tinha variação negativa de 0,07% e BRADESCO PN recuava 0,95%, em sessão desfavorável para os bancos do Ibovespa.

- EMBRAER ON subia 1,19%, no sétimo pregão consecutivo de avanço para os papéis da fabricante de aeronaves. A Embraer divulga na terça-feira seu relatório de resultados referente ao primeiro trimestre.