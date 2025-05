Ibovespa fecha estável e assegura ganho semanal; Prio salta

A visão é compartilhada pelo head de renda variável da Onfield Investimentos, Marcelo Farias, que destacou ainda a valorização do Ibovespa no ano, de mais de 12%.

Na próxima semana, a temporada de balanços no Brasil volta ao foco e o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para decidir sobre a taxa de juros. A maioria dos economistas espera que o Banco Central eleve a Selic em 0,5 ponto percentual, a 14,75% ao ano, segundo pesquisa da Reuters.

Também passa a vigorar a nova carteira do Ibovespa, com a entrada das ações de Direcional e Smartfit e saída dos papéis de LWSA e Automob.

DESTAQUES

- PRIO ON saltou 8,07%, liderando as altas do Ibovespa, na esteira de acordo para comprar a participação de 60% da Equinor no campo de Peregrino por US$3,5 bilhões. A Prio já havia adquirido no ano passado uma fatia de 40% no campo e, com a nova aquisição, o ativo passará a ser totalmente detido e operado pela companhia brasileira. Analistas da Ativa Research consideraram a operação como positiva e geradora de valor. "A decisão de fechar o negócio em meio a um cenário de maior incerteza sobre os preços futuros do barril de petróleo também reflete a confiança da Prio em sua capacidade de extrair valor dos ativos que opera", disseram.

- PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiram 2,73% e 2%, respectivamente, ajudando a ancorar o índice da bolsa paulista no azul. O desempenho veio na contramão do declínio dos preços do petróleo no exterior, que registraram as maiores perdas semanais desde março. O petróleo Brent, referência para a estatal, terminou o dia com recuo de 1,35%, a US$61,29 o barril. Na quinta-feira, entrou em vigor para as distribuidoras os novos preços de venda de querosene de aviação (QAV) da Petrobras, com uma elevação de 0,3%, o que corresponde a um aumento de R$0,01/litro em relação ao preço de abril de 2025.