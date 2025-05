Ibovespa tem queda discreta na sessão, mas assegura ganho semanal

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em baixa discreta nesta sexta-feira, com investidores ajustando posições após um rali recente, enquanto Prio foi destaque positivo após a petrolífera firmar contrato para adquirir a participação de 60% da Equinor no campo de Peregrino por US$3,5 bilhões.

O Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, encerrou com variação negativa de 0,07%, a 134.972,07 pontos, segundo dados preliminares, tendo oscilado a 134.355,20 na mínima e 135,275,05 na máxima da sessão. O volume financeiro no pregão somava R$18,6 bilhões antes dos ajustes finais.

Na semana, o índice da bolsa paulista acumulou um acréscimo de 0,17%.