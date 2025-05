Incerteza por tarifas deve ter reduzido criação de vagas de emprego nos EUA em abril

O anúncio das tarifas no "Dia da Libertação" de Trump, em 2 de abril, deu início à imposição de tarifas abrangentes sobre a maioria das importações dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo o aumento das taxas sobre produtos chineses para 145%, desencadeando uma guerra comercial com Pequim e apertando as condições financeiras.

Posteriormente, Trump adiou as tarifas recíprocas mais altas por 90 dias, o que, segundo os economistas, foi essencialmente uma pausa em toda a economia, pois deixou as empresas em um estado de paralisia e arriscou uma recessão se não houver clareza em breve.

"Esta é uma situação em que o ar no balão está se dissipando lentamente", disse Brian Bethune, professor de economia do Boston College. "Há um certo acúmulo de mão de obra que está ocorrendo apesar da incerteza em tantas dimensões diferentes, na expectativa de que, de alguma forma, haverá alguma clareza em termos de direção da política."

A economia dos EUA provavelmente abriu 130.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, depois de 228.000 em março, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. As estimativas variaram de 25.000 a 195.000 empregos criados. Parte da redução esperada se deve à diminuição do impulso do clima mais quente.

O ritmo dos ganhos de empregos seria maior do que os 100.000 que os economistas dizem ser necessários para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. A previsão é de que a taxa de desemprego tenha ficado inalterada em 4,2% no mês passado.

Embora o mercado de trabalho continue a mostrar resiliência em meio à relutância dos empregadores em dispensar trabalhadores depois de terem lutado para encontrar mão de obra durante e após a pandemia da Covid-19, os sinais de alerta estão se acumulando.