Indústria do Brasil se aproxima da estagnação em abril em meio a preocupações com tarifas, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A atividade industrial brasileira quase estagnou em abril, quando atingiu o nível mais fraco em quase um ano e meio, com queda de pedidos e a confiança no nível mais baixo em cinco anos em meio a preocupações com a política tarifária dos Estados Unidos, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) compilado pela S&P Global caiu de 51,8 em março para 50,3 em abril, nível mais baixo desde dezembro de 2023 que se aproximou da marca de 50 que separa crescimento de contração.