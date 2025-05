Inflação da zona do euro permanece em 2,2% abril, mas preços de serviços sobem

A alta nos preços de serviços elevou o núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, de 2,4% para 2,7%, acima das expectativas de 2,5%.

Embora as autoridades do BCE normalmente deem grande ênfase aos dados sobre a inflação - especialmente o aumento do núcleo do índice - a guerra comercial do governo dos Estados Unidos com o resto do mundo pode ser muito importante no período que antecede a reunião de política monetária do banco em 5 de junho.

Ainda assim, é provável que o grande aumento nos preços de serviços reforce os apelos para que o BCE diminua o ritmo de afrouxamento monetário antes que haja evidências decisivas de que a meta foi atingida.

Por enquanto, economistas veem uma chance de mais de 80% de outro corte nos juros em junho e preveem pelo menos mais um movimento antes do final do ano, o que levaria a taxa de depósito do BCE para 1,75% ou menos.

As autoridades também começaram a preparar o caminho para o oitavo corte de juros pelo BCE em 13 meses, uma vez que a guerra comercial pesará sobre os preços e poderá até mesmo arrastar a inflação para abaixo da meta.

De fato, a comunicação do banco já mudou. Embora anteriormente o BCE visse a inflação de volta à meta somente em 2026, a autoridades agora dizem que a meta foi essencialmente alcançada.