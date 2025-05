Japão diz que estoque de Treasuries está entre ferramentas em negociações comerciais com os EUA

Nesta sexta-feira, Kato se recusou a comentar se os títulos detidos por Tóquio foram discutidos em sua reunião bilateral com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na semana passada.

Entretanto, ele disse que a enorme venda de Treasuries ao mercado em abril provavelmente afetou a abordagem de Washington nas negociações com o Japão.

A presença do Japão e da China no mercado de Treasuries faz com que eles sejam um grande ponto de atenção sempre que os rendimentos dos EUA aumentam, embora pouco se saiba sobre sua atividade de negociação.

Embora o Japão, por ser um aliado próximo dos EUA, seja visto como menos propenso a usar seus títulos como ferramenta de barganha, alguns analistas especulam que a China pode liquidar seus títulos como uma opção "nuclear" à medida que as tensões comerciais com os EUA aumentam.

Até o momento, há poucos sinais dessa liquidação. Os Treasuries detidos por estrangeiros aumentaram 3,4% em fevereiro, segundo dados do Departamento do Tesouro divulgados no mês passado, com os dois maiores proprietários, Japão e China, elevando suas posições na dívida dos EUA.

Mas até mesmo indícios de sua enorme presença no mercado podem ser uma arma importante para o Japão, que, de outra forma, tem pouca influência devido à enorme dependência de sua economia em relação ao mercado consumidor dos EUA.