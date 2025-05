Juros futuros avançam no Brasil após dados robustos de emprego nos EUA

Após as 9h30, quando o payroll foi divulgado, tanto as taxas dos Treasuries quanto as dos DIs engataram ganhos -- ainda que no Brasil a queda do dólar ante o real segurasse um pouco o movimento. Às 13h25 a taxa do DI para janeiro de 2027 atingiu a máxima de 14%, em alta de 12 pontos-base ante o ajuste de quarta-feira.

Com a sessão desta sexta espremida entre o feriado do Dia do Trabalho e o fim de semana, a liquidez também foi menor. E apesar dos movimentos do dia, o mercado seguiu precificando em diferentes ativos chances majoritárias de elevação de 50 pontos-base da Selic na próxima quarta-feira, no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

“Esperamos 50 pontos-base, e o BC não deve decretar claramente o fim do ciclo. Achamos que ele deixará completamente flexível (a perspectiva para a decisão de junho)”, avaliou Costa.

No mercado de opções de Copom da B3, a precificação na quarta-feira -- atualização mais recente -- era de 62,50% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic na próxima semana (ante 66,00% na véspera), 33,00% de chances de alta de 25 pontos-base (ante 29,25%) e 2,50% de possibilidade de manutenção (igual à véspera).

Para o encontro seguinte, em junho, as apostas caminhavam nas últimas sessões para a manutenção: as opções precificam 54% de chances de manutenção da Selic, 33% de possibilidade de aumento de 25 pontos-base e 10,50% de chances de elevação de 50 pontos-base.

“Nossa expectativa para o próximo Copom é de uma desaceleração do ritmo de alta da Selic para 50 bps, que deverá ser a última desse ciclo, encerrando em 14,75%”, escreveu Rafaela Vitoria, economista-chefe do Inter, em análise pré-Copom.