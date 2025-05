M. Dias Branco tem queda de 55% no lucro do 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de alimentos M. Dias Branco teve lucro líquido de R$69,4 milhões de janeiro ao final de março, queda de 55% sobre o desempenho positivo de um ano antes, segundo balanço divulgado na noite desta sexta-feira, que mostrou elevação nos custos com matérias-primas.

A companhia, dona de marcas como Adria, Vitarella e Zabet, apurou um desempenho operacional medido pelo Ebitda de R$160,9 milhões, queda de 42% na comparação anual, com a margem passando de 13% para 7,3%.

A queda no resultado ocorreu apesar de um crescimento de 3,2% no faturamento líquido, para R$2,2 bilhões, com o volume de vendas praticamente estável, a 394 mil toneladas no período.