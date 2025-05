Mercado de trabalho estável permite que Fed não se apresse em reduzir juros

(Reuters) - Autoridades do Federal Reserve, em alerta quanto a rachaduras no mercado de trabalho à medida que as empresas se ajustam à política comercial do presidente Donald Trump, receberam algumas garantias nesta sexta-feira de que, até o momento, há pouca fraqueza e nenhum motivo para apressar cortes na taxa de juros.

O Departamento do Trabalho informou que os empregadores dos EUA criaram 177.000 postos de trabalho em abril, em resultado acima do esperado, enquanto a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 4,2%.

Ambos são sinais de que o mercado de trabalho permaneceu em equilíbrio durante um mês em que Trump anunciou as tarifas mais altas em um século, fazendo com que as ações caíssem e convulsionando o mercado de títulos antes que o governo pausasse muitas dessas taxas até julho.