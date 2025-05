Orçamento de Trump inclui US$3,2 bi para fundo do Banco Mundial para países pobres

O novo valor é menor, mas ainda assim ajudará o Banco Mundial a se aproximar de sua meta de levantar US$100 bilhões para a associação alavancando as contribuições dos países, disseram fontes familiarizadas com o processo. A decisão final cabe ao Congresso dos EUA.

Questionado se o governo Trump manteria a promessa de US$4 bilhões, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, indicou que a soma seria decidida no orçamento, com grande parte dependendo das ações do presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e da chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, com o objetivo de reorientar as instituições para suas missões principais.