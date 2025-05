Pequim avalia oferta sobre fentanil para iniciar negociações comerciais com EUA, informa WSJ

WASHINGTON (Reuters) - Pequim está considerando maneiras de lidar com as preocupações do governo Trump sobre o papel da China no comércio de fentanil, potencialmente fornecendo uma saída das hostilidades para permitir o início das negociações comerciais, informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira.

O jornal citou pessoas não identificadas familiarizadas com o assunto, dizendo que o ministro da Segurança Pública da China, Wang Xiaohong, havia perguntado nos últimos dias sobre o que a equipe de Trump quer que a China faça quando se trata dos ingredientes químicos usados para fabricar o potente medicamento fentanil.

A notícia afirma que parte da avaliação de Pequim envolvia o envio de Wang aos EUA para se reunir com autoridades seniores do governo do presidente Donald Trump ou para que ele se reunisse com autoridades norte-americanas em um terceiro país.