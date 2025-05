Petróleo registra a maior perda semanal em um mês antes da reunião da Opep+

Durante a semana, o Brent caiu mais de 8% e o WTI perdeu cerca de 7,7%.

A reunião da Opep+ foi transferida para sábado em relação ao plano original de segunda-feira, disseram três fontes à Reuters na sexta-feira, embora não tenha ficado claro por que a reunião foi remarcada.

Os membros do grupo, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, estão deliberando se farão outro aumento acelerado da produção de petróleo em junho ou se manterão um aumento menor, disseram duas das fontes.

De qualquer forma, os comerciantes de petróleo se prepararam para mais oferta do grupo, em um momento em que os temores de uma desaceleração econômica causada por uma guerra comercial entre os EUA e a China levaram os especialistas do mercado a reduzir as expectativas de crescimento da demanda para este ano.

"Esse mercado agora é todo voltado para a Opep, e até mesmo a guerra tarifária está em segundo plano", disse Scott Shelton, especialista em energia da United ICAP.

A Reuters informou esta semana que as autoridades da Arábia Saudita, líder de fato da Opep+, informaram aos aliados e especialistas do setor que não estão dispostos a sustentar os mercados de petróleo com mais cortes no fornecimento.