Setor industrial da zona do euro mostrou mais sinais de estabilização em abril, aponta PMI

LONDRES (Reuters) - A produção industrial da zona do euro cresceu no ritmo mais rápido em pouco mais de três anos em abril, apesar de a atividade geral das fábricas ter permanecido em território de contração, com as três maiores economias mostrando sinais de melhora, mostrou uma pesquisa nesta sexta-feira.

O Índice Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro, compilado pela S&P Global, subiu de 48,6 em março para 49,0 em abril, marcando o seu nível mais alto em 32 meses, mas permanecendo abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

"Um quarto aumento consecutivo no PMI do HCOB pode ser visto como um sinal de que a situação no setor industrial está se estabilizando. Isso é uma surpresa, dadas as muitas incertezas e choques dos últimos meses", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.