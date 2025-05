STOXX 600 sobe com sinais de alívio em tensões comerciais entre EUA e China

O Ministério do Comércio da China disse que Pequim está "avaliando" uma oferta de Washington para discutir sobre as tarifas de 145% do presidente dos EUA, Donald Trump, e que a porta de Pequim está aberta para discussões.

No entanto, a China disse que Washington precisa mostrar "sinceridade" nas negociações e deve estar preparada para suspender suas tarifas unilaterais.

"Isso representa mais um passo na direção de que as tarifas em relação aos EUA e à China provavelmente já atingiram seu pico. Portanto, o mercado está basicamente dizendo que esse é mais um sinal de que poderemos ver taxas mais baixas no futuro", disse Georgios Leontaris, diretor de investimentos para a Suíça e emergentes no HSBC Global Private Banking and Wealth.

"Mas, novamente, o mercado está consciente de que é provável que a incerteza persista. E, embora haja sinais positivos, o mercado certamente quer ver algumas ações concretas."

A Shell subia 3,2% depois que a gigante do petróleo divulgou uma queda de 28% no lucro líquido do primeiro trimestre, mas superou as expectativas dos analistas.

A Airbus avançava 4,3%, depois que a fabricante de aviões superou as estimativas trimestrais amplamente e reafirmou sua perspectiva anual.