Trump elimina benefício comercial como parte de tarifas sobre a China

A Shein se recusou a comentar sobre possíveis mudanças na política dos EUA. Em 2023, a empresa solicitou uma reforma "para criar um campo de jogo nivelado e transparente - onde as regras são aplicadas de maneira uniforme e igualitária". Temu, AliExpress e Amazon não responderam aos pedidos de comentários.

Os críticos da política também afirmam que ela permite que as empresas escapem das tarifas sobre os produtos chineses e das inspeções alfandegárias de acordo com uma lei que proíbe produtos fabricados com trabalho forçado.

IMPACTO NO PIB DA CHINA

No ano passado, a China exportou US$240 bilhões em bens diretos ao consumidor que se beneficiam de isenções em todo o mundo, representando 7% de suas vendas no exterior e contribuindo com 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com estimativas da Nomura.

A corretora prevê que a eliminação da isenção nos EUA desacelerará o crescimento das exportações chinesas em 1,3 ponto percentual e o crescimento do PIB em 0,2 ponto, com um impacto significativamente maior se a Europa e o Sudeste Asiático também removerem suas isenções de tarifas alfandegárias.

Os setores mais expostos da China incluem vestuário, que representa 35% do valor das exportações chinesas diretas para o consumidor, eletrônicos de consumo, com 22%, decoração doméstica, com 17%, e produtos de beleza, com 7%, avalia a Nomura.