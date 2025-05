Trump propõe corte de US$163 bi em orçamento federal no próximo ano fiscal

Os gastos discricionários não relacionados à defesa seriam cortados em 23%, atingindo o menor nível desde 2017.

A proposta é um esboço das prioridades do governo que dará aos responsáveis pelo orçamento republicano no Congresso um plano para começar a elaborar projetos de lei de gastos.

Com o primeiro orçamento de Trump desde que assumiu o cargo, ele se propõe a cumprir suas promessas de aumentar os gastos com as Forças Armadas e a segurança das fronteiras, ao mesmo tempo em que reduz a burocracia federal.

"Neste momento crítico, precisamos de um orçamento histórico - que acabe com o financiamento de nosso declínio, coloque os norte-americanos em primeiro lugar e ofereça apoio sem precedentes às nossas forças armadas e à segurança interna", disse Russ Vought, diretor do OMB, no comunicado.

O governo federal tem uma dívida crescente, atualmente em US$36 trilhões, e alguns conservadores fiscais e especialistas em orçamento temem que o projeto de lei de corte de impostos de Trump aumente essa dívida sem prever cortes suficientes nos gastos.

Trump está pressionando o Congresso controlado pelos republicanos a estender os cortes de impostos de 2017, que foram sua principal conquista legislativa no primeiro mandato, o que, segundo previsões não partidárias, poderia acrescentar US$ 5 trilhões à dívida do país.