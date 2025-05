Vagas de emprego no governo dos EUA recuam novamente em meio à campanha de cortes de gastos

(Reuters) - O número de funcionários do governo dos Estados Unidos caiu pelo quarto mês consecutivo em abril, com uma queda de 8.500 empregos sem contar o serviço postal, à medida que o presidente Donald Trump e seu assessor Elon Musk continuam fazendo cortes drásticos na força de trabalho federal.

Com as recentes reduções, relatadas nesta sexta-feira no relatório mensal de emprego, as vagas no governo federal, sem contar o serviço postal, caíram em mais de 23.000 até agora neste ano.

Isso faz de Trump o presidente mais agressivo na redução da força de trabalho federal desde Ronald Reagan, que supervisionou uma redução de cerca de 46.000 no início de 1981.