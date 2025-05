Vendedores da Amazon estão estocando para enfrentar tarifas, mas isso é uma solução de curto prazo

O negócio de nuvem AWS, da Amazon, que impulsiona seus lucros, é geralmente um baluarte contra as oscilações em seu negócio de comércio eletrônico, mas o desempenho desse segmento no primeiro trimestre decepcionou Wall Street depois que o negócio de nuvem Azure, da Microsoft, superou as expectativas.

Os investidores tinham grandes expectativas em relação às empresas de nuvem, que foram reforçadas pelos resultados da Microsoft e do Google e aumentaram as expectativas em relação à Amazon, disse Will Rhind, presidente-executivo da GraniteShares, emissora global de ETFs.

"Mas ainda acho que esse é um ótimo negócio e que continua crescendo", disse ele.

Os problemas tarifários da Amazon se estendem a mais do que apenas as grandes tarifas.

Espera-se que o fim da isenção comercial que permite que mercadorias de baixo custo enviadas diretamente aos compradores entrem nos EUA sem impostos tenha um grande impacto em alguns dos vendedores terceirizados da empresa e em seu negócio Haul, que envia grande parte de suas mercadorias da China.

A retração já está começando a aparecer. Alguns vendedores já estão planejando ficar de fora de grandes eventos de vendas, como o Amazon Prime Day em julho, informou a Reuters.