Volkswagen tem lucro menor por provisões para regras de carbono da UE e tarifas dos EUA

(Reuters) - A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira que teve lucro operacional de primeiro trimestre 46,3% menor, impactado por provisões relacionadas às regras de emissões de carbono da União Europeia e despesas com estoques relacionadas às tarifas de importação dos Estados Unidos.

O lucro operacional do grupo principal de marcas caiu para 1,12 bilhão de euros, enquanto a unidade de automóveis VW teve uma queda de 84,9% no resultado do período sobre um ano antes, para 112 milhões de euros. O grupo principal de marcas também inclui Skoda, Seat e Cupra.

Em abril, a Volkswagen informou que incluiu em seus resultados de primeiro trimestre uma provisão de 600 milhões de euros para possíveis multas por não cumpri metas europeias de emissões de carbono.