Wall Street avança com otimismo sobre tarifas e dados de emprego

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta sexta-feira, com sinais de uma redução na guerra comercial entre Estados Unidos e China e um relatório de emprego mais forte do que o esperado para a maior economia do mundo acalmando as preocupações sobre o custo econômico das tarifas.

Pequim disse nesta sexta-feira que está "avaliando" uma oferta de Washington para discutir as tarifas de 145% do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a China.

As tarifas entre as duas maiores economias do mundo têm mantido os investidores receosos, com ambos os lados não querendo recuar em uma guerra comercial que tem agitado os mercados globais.