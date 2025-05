Buffett diz que tarifas não devem ser uma 'arma' enquanto a Berkshire acumula dinheiro

O bilionário de 94 anos, indiscutivelmente o investidor mais reverenciado do mundo, disse muito pouco sobre as políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, que perturbaram muitos investidores e causaram grandes quedas nos mercados de ações em todo o mundo.

"O comércio equilibrado é bom para o mundo" e "o comércio não deve ser uma arma", disse Buffett.

"Não acho que seja uma boa ideia projetar um mundo onde alguns países digam: ha ha ha, vencemos", acrescentou Buffett. "Acho que quanto mais próspero o resto do mundo se tornar, ... mais prósperos nós nos tornaremos."

Mas, apesar das preocupações sobre a direção da economia dos EUA e do próprio país, Buffett manteve seu otimismo tradicional, dizendo que criticar as políticas e as pessoas que as elaboram é normal.

"Estamos sempre em processo de mudança", disse ele. "Eu não desanimaria... Somos todos muito sortudos."