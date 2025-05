Warren Buffett deixará o cargo de CEO da Berkshire e vice assumirá

Por Jonathan Stempel e Suzanne McGee

OMAHA, NEBRASKA (Reuters) - Warren Buffett disse no sábado que deixará o cargo de presidente-executivo da Berkshire Hathaway no final do ano e vai entregar o comando ao vice-presidente Greg Abel.

"Acredito que chegou a hora de Greg se tornar o presidente executivo da empresa no final do ano", disse Buffett, de 94 anos, na reunião anual da Berkshire.