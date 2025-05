Investidores da Berkshire antecipam nova era com a entrega do bastão por Buffett

Mas eles disseram que ainda não está claro como o conglomerado de US$ 1,16 trilhão, que possui 189 negócios operacionais, US$ 264 bilhões em ações e US$ 348 bilhões em caixa, se sairá após a saída do homem tão ligado a ele. Buffett fez o anúncio ao final da assembleia anual da Berkshire, após horas respondendo a perguntas dos acionistas. Ele disse que o conselho de administração da Berkshire se reunirá no domingo para discutir a transição.

"Houve um prêmio na Berkshire por causa de Buffett", disse Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert.NXT. "Será que as pessoas vão encarar isso da mesma forma?"

Richard Casterline, um programador de computador de Denver, disse que foi "um pouco chocante" saber da saída de Buffett.

"Estou curioso para ver como será o preço das ações na segunda-feira", disse ele. "Não acho que (Abel) desperte a mesma empolgação. Não é culpa dele, é só pensar em quem poderia ser tão lendário quanto esses dois. É simplesmente uma situação difícil de superar."

O BEBÊ DE BUFFETT

Ainda assim, muitos consideram Abel a pessoa certa para o trabalho.