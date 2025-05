Japão diz que não há planos para ameaçar venda de títulos do Tesouro nas negociações comerciais dos EUA

Por Makiko Yamazaki

(Reuters) - O Japão não tem planos de ameaçar vender seus mais de US$ 1 trilhão em títulos do Tesouro dos EUA em negociações comerciais com Washington, disse seu ministro das Finanças no domingo, esclarecendo comentários anteriores de que os títulos poderiam ser usados como moeda de troca.

"Meus comentários foram feitos em resposta a uma pergunta se o Japão poderia, como uma ferramenta de barganha em negociações comerciais, garantir explicitamente a Washington que não venderia seus títulos do Tesouro facilmente", disse o Ministro das Finanças japonês, Katsunobu Kato.