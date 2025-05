BB Seguridade tem lucro de R$2 bi no 1º trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade teve lucro líquido de R$2 bilhões no primeiro trimestre, praticamente estável ante o desempenho de um ano antes e dentro do esperado pelo mercado, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira pelo braço de seguros e previdência do Banco do Brasil.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro líquido de R$1,99 bilhão entre janeiro e março, expansão de 8,3% sobre o resultado de um ano antes.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$2,1 bilhões para a companhia no período.